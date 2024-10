Debütandi värav tõi Eestile võidu

«Loomulikult olen rahul. Ootasime võitu ja teadsime, et mingil hetkel see tuleb,» ütles noormeeste U21 koondise peatreener Sander Post. «Tundus, et Iisrael esines täna natuke paremini kui septembrikuus. Seekord läks nii, eelmine kord teistpidi,» sõnas Post, viidates meeskondade eelmisele omavahelisele kohtumisele, mis lõppes Iisraeli 1:0 paremusega.