VIDEO 22-aastane mees püstitas hulljulge maailmarekordi

Girardot tegi oma maailmarekordi Hispaanias La Cimbarra looduskaitsealal. Üritus oli hästi ettevalmistatud, seda olid kajastamas mitmed väljaanded. Kohapeal olnud ajakirjanikele ütles ta pärast hüpet, et täiendavat väljakatset pakkusid talle rasked tingimused.

Ajalooliselt on Girardot’ harrastatud kaljunukkidelt vette sukeldumise stiil pärit Skandinaaviast, kust see on levinud üle Euroopa, seda eriti viimastel aastatel, vahendab Ilta-Sanomat.