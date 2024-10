Jürgen Klopp teenib uues ametis «üllatavalt vähe» raha

Muidugi tuleb tunnistada, et võrreldes pinge ja töötempoga, mis kaasnes Liverpooli peatreenerina, on tema uus amet ilmselt rahulikum. Sellega kaasneb ka vähem tulu, väidetavalt on tema aastapalk kaheksa ja ühteteistkümne miljoni euro vahel, kirjutab Bild.

Saksamaa ajalehe andmeil valmistabki see just Klopile suurimat rõõmu, et erinevalt Liverpooli aegadest, kus tema ametiaeg lõppes kevadel, ei vastuta ta Red Bullis enam klubi(de) igapäevatöö eest.

Just see olevat ka põhjus, miks ta leppis sisuliselt poole väiksema töötasuga. Aga tõele au andes on ka kaheksa miljonit eurot aastast 57-aastasele sakslasele ilmselt õiglane palk. Reisimist tuleb tal aga algaval aastal palju, sest energiajoogifirmal on jalgpalliklubisid tervelt neljas maailmajaos.

Euroopas on Red Bullil Meistrite liiga karastusega klubid Leipzig ja Salzburg, mis ilmselt Klopi tihedaid nõuandeid ei vaja. Küll aga ootavad Kloppi ülesandes Brasiilias Bragantinos, Jaapanis Omiya Ardijas ja USAs New York Red Bullsis.

Bild kirjutab, et nende klubide areng on Euroopa omadest kõvasti maha jänud. «Näen oma rolli eelkõige Red Bulli klubide treenerite ja juhtkonna mentorina, kuid lõppkokkuvõttes olen osa organisatsioonist, mis on unikaalne, uuendusmeelne ja tulevikku suunatud,» selgitas Klopp pressiteates.