Koondisesse kutsutud Ibrahimovici poeg: ma vihkasin jalgpalli

Maximilian Ibrahimovic sõlmis äsja Itaalia suurklubi AC Milaniga profilepingu. Pole ka mingi ime, sest ta on kuulunud selle klubi noorteakadeemiasse ning oma mängijakarjääris veetis seal mitu hooaega ka isa Zlatan, kes on nüüd profiklubi üks nõustajatest.

Kuid jalgpall polnud Maximilian Ibrahimovici esimene armastus. Ta hakkas sellega tõsisemalt tegelema alles 9-aastaselt. «Ma vihkasin jalgpalli ja arvasin, et see on halvim asi, mis üldse olemas on. Vihkasin jalgpalli kuni 11. eluaastani ja arvasin, et see on kõige hullem asi, mis üldse olemas on. Kui sain aasta vanemaks, hakkas mulle mängimine väga meeldima,» rääkis Ibrahimovic Expressenile.

Muidugi mängis jalgpalli vihkamisega kaasa isa taak, sest teda ärritas pidev Zlatan Ibrahimovici pojaks kutsumine. «Kõik oli valesti, mind võrreldi alati mu isaga, nii et see oli lihtsalt vale. Siis leidsin armastuse spordi vastu,» rääkis ta. Kuidas ta selle armastuse leidis? «Ma ei tea, ühel päeval ärkasin üles ja see lihtsalt klõpsas. See lihtsalt juhtus,» vastas ta.

Kuigi Maximilian mängib AC Milanis, samas meeskonnas, kus isa tegi mängijana suuri tegusid ja on nüüd spordinõustaja, on võrdluste tegemine isa ja poja vahel aastate jooksul muutunud kergemaks.

«Ma ei mõtle sellele, sest me oleme väga erinevad. Tema on tema ja mina olen mina ja me isegi ei mängi samal positsioonil, seega pole palju võrrelda,» ütleb vasakäärel mängiv 18-aastane Ibrahimovic.

Peamiselt mängib ta praegu AC Milani duublis, kuid loodab, et ei pea oma debüüti esindusklubi eest liiga kaua ootama. «Loodetavasti juhtub see varsti. See võib veidi aega võtta. Kunagi ei tea, homme võivad kõik haiged olla. Ma töötan selle nimel, et debüüt ühel päeval toimuks,» ütles rootslane.