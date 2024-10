Soome meedia kihab: kas Rovanperä saab tõesti oma võimaluse F1-sarjas?

Iltalehti andmeil on osapooled lisaks teadmiste, ressursside ja oskusteabe jagamisele leppinud kokku, et tulevikus võivad vähemalt testsõitudel Haasi vormelit proovida ka Toyota sõitjad.

«Võisteldes koos Haasiga mootorispordi tipptasemel, kavatseme arendada oma sõitjaid, insenere ja mehaanikuid,» teatas Toyota mootorispordiosakonna juht Tomoya Takahashi. Ei tasu unustada, et Haasil on ka kehtiv koostööleping teise autotootja Ferrariga, kelle mootorit nende F1-auto kasutab.

Kahekordne ralli maailmameister rääkis suvel DirtFishile, et kulisside taga on nad F1 testimist vaikselt plaaninud. «Selleks on mõned plaanid olemas. Vaatame, kas see ühel päeval juhtub,» ütles Rovanperä mõne kuu eest. Täna avalikuks tulnud Toyota ja Haasi koostöö paneb selle kõik muidugi uude konteksti.