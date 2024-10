Eesti ja maailma spordijuhtimine tunnevad üpris vähe paleepöördeid. Enamasti need ei õnnestu. Teil praegu õnnestus. See kindlasti on süsteemse töö tagajärg. Kuhu nelja-aastase presidentuuri jooksul süsteemne töö peaks EOK välja viima?

Minu jaoks oli see mäng tulek üsnagi ad hoc. Umbes kuu tagasi sain aru, et on piisavalt inimesi, kes arvavad, et peaks midagi muutma. Ma olen muutuste tööriist. Süsteem koosneb minust ja Taavi Linnamäest, aitäh Taavile. Lisandusid Tiit [Pekk] ja Gerd [Kanter]. Need, kes ütlesid, et: «Kuule, teeme midagi teisiti» nemad olid ka oma mõttetööga abiks.

Nüüd tuleb paika panna järgmise nelja aasta strateegiline tegevusraam, ära kommunikeerimine, täitevkomiteele näitama, ära kinnitama ja siis hakkame juba selleks, et seda ellu viia siis projekte tegema. Et asjad saaks tehtud, mida lubasime. Mõned asjad on päris pika vinnaga. Noortespordi mudeli ülesehitamine, toetajate leidmine, see võtab kindlasti aega. Mõned asjad saab teha võib-olla kiiremini, näiteks, et multisport saaks kõigile lastele võimalikuks.

Asepresidendid on paigas, aga üks oluline lüli on EOK süsteemis peasekretär. Keda te eelistate sinna, millist tüüpi inimest te sina sooviksite?

Tahaksin öelda, et palju on arvatud, et kõikidel presidendikandidaatidel oli taskus ka see kaart, kes peab saama peasekretäriks. Seda kaarti pole olnud. Nagu ma olen seda korduvalt öelnud, see on nii oluline tippjuhi koht Eesti spordis, see tuleb täita konkurssiga. See on päris konkurss. Kes veel täna mõtleb, pange oma CV kokku ja saatke teele. On juba inimesed mulle helistanud ja küsinud, vahetanud mõtteid, kas me liigume ühes suunas. Ja need on olnud väga üllatavad nimed, kelle peale mina ei oleks iial tulnud. Ei ole mitte midagi paremat avalikust konkurssist. Ootame teie CVsid põnevusega, loodan, et neid saab olema palju.

Aitäh ja palju jõudu, seda on EOK presidendil alati vaja.

Nutti, osavust ja kannatlikkust on rohkem vaja, kui jõudu. Aitäh