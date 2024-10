Üheks MM-etapiks üle parda visatud Katsuta reageeris nagu tõeline jaapanlane

Nüüd, tuleval nädalal Kesk-Euroopas on neist esimene taas rivis. Katsuta oli mõistagi kurb, et ta mõneks ajaks pingile lükati, ent tiimile pole tal ühtegi etteheidet. Pigem vastupidi.

«Ausalt. Tunnen, et võistkond on mu selja taga ja tahan neile hea tulemusega toetuse eest tasuda,» rääkis Katsuta usutluses DirtFishile.

«Need inimesed on kaua ala sees olnud. Neil on väga palju kogemusi erinevate nurkade alt. Nad on mind aidanud oma vabast ajast ka isiklike asjadega. Olen väga meelitatud ja õnnelik, et nad on minuga.»