INTERVJUU Sõõrumaa oma hilisest stardist: kolm aastat Kallase lähetamist Euroopasse võttis mul moti maha

«Ütleme päris ausalt: see kolm aastat Kaja [Kallase] lähetamist Euroopasse võttis mul moti maha. Püüdsin kolm korda kokku leppida, et saada peaministriga rääkida spordist, see ei õnnestunud.

Nüüd lõpus sain rääkida Kristen Michaliga (praegune peaminister – V.A.), kes on minu hea tuttav. Saame spordist üsna ühtemoodi aru. Ei saa olla niimoodi, et spordi jaoks ei leita 10 miljonit. Rail Balticule 400 miljonit peab, laskemoonale 1,5 miljardit peab – keegi ei vaidle vastu. Aga spordile 10 miljonit – see on tervis, rõõm, õnn –, seda ei leia. Mul tekkis usk, et nüüd on see võimalik. See oli minu otsuse põhikoht,» ütles Sõõrumaa.