Inglismaa kõrgliigas määrati kohtuniku mõnitamise eest hiigeltrahv

Aga lõpuvile järel läks mölluks. Foresti ametlikul Xi (Twitter) kontol seisis: «Kolm väga halba otsust – kolm penaltit jäi andmata. See on lubamatu. Hoiatasime enne kohtumist PGMOLi (kohtunike ühendus – toim), et VAR on Lutoni fänn, aga nad ei vahetanud teda välja. Meie kannatus on mitmel korral proovile pandud.»