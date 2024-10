Teigamägi selgitas, miks ta omi plaane Sõõrumaa meeskonnas ellu ei viinud

«Minu jaoks on maailm realistlik. Kohtumised ja asjad veensid, et kui minu šanss saab kusagil olla, siis teises voorus. Oli selge, et esimeses voorus ei tule praeguse matemaatika pealt mulle 60 häält ära. Läks, nagu läks,» kommenteeris Teigamägi, kes 23 häälega teise vooru ei pääsenud. Sinna läksid Kersti Kaljulaid ja Urmas Sõõrumaa.