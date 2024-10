Eesti koondise kapten Mets pärast võitu: me ei pea enam pead valutama

Suvel koondise peatreeneriks saanud Jürgen Henn ütles siis, et keeruline on anda mängijatele piisavalt infot ilma, et neid üle koormaks. Mets tunneb, et Hennil on tasakaal paigas. «Meil pole palju koosolekuid, neid on piisavalt. Jürgen, kui sa seda loed, siis ära kindlasti hakka koosolekute ja asjadega üle pingutama. Olenemata tänasest tulemusest on info osa väga hea,» sõnab ta rõõmsalt.