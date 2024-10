ANALÜÜS Vahvaid väravaid kõmmutanud Eesti võitis ja pani staadioni täiega rokkima!

«Noh, aga see on ju kõigest Aserbaidžaan?» võib kosta nii mõnigi skeptik. Sorri, aga Eesti jalgpallimeeskond pole praegu olukorras, kus saaks tänase võidu üle mitte sügavat rahulolu ja tegelikult isegi vaimustust tunda. Suisa peab! Seda võitu oli pikalt oodatud ja see võit keeras tunneli lõpus paistvale valgusele kõvasti lukse juurde.

Protokolli läheb kirja, et kohtumist jälgis staadionil 6034 pealtvaatajat, aga mängijate jaoks peituvad selle numbri sees ka sõbrad, lähedased ja sugulased. Need, kellele iga inimene ihkab üle kõige rõõmu valmistada. Ei pea olema romantikaspetsialist, saamaks aru, et ema kallistus pärast võitu on eriti soe ja pruudi musi eriti magus.