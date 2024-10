Jürgen Henn 12 sekundiga löödud väravast: tuli paremini välja kui trennis!

Eesti võitis avapoolaja 2:1 vaatamata aserite vahepeal suisa marulisele survele. Teisel poolajal oli aga mäng suures plaanis Sinisärkide kontrolli all. «Meeskond vajas natuke täpsemaid instruktsioone, kuidas aserite mänguskeemi vastu tegutseda. Teadsime, et nad võivad ka viiemehelist kaitseliini kasutada, aga me ei keskendunud sellele, et mitte liialt enda ideedest kõrvale kalduda ja meeskonda segadusse ajada.

Sellest tuli kaitsefaasis natuke probleeme ja selge, et tulevikus peame neis momentides kiiremini reageerima, et ei oleks vaja oodata vaheajani. Aga samas oluline, et suutsime teiseks poolajaks need muudatused ära teha,» rääkis Henn.

Eesti meeskonna ründemäng oli aga põhjust kiita nii kvaliteedi kui ka variatsiooni eest, sest kõik kolm väravat olid ju erinevat sorti. «Eks meil on oma plaan, kuidas rünnata ja momendid ära kasutada. Aga tähtis on ka mängijate intuitiivsus väljakul, sest kõike ei saa ette kirjutada. Vaja on raamistikku ja selle sees vabadust, et nad saaksid oma oskusi ja loovust välja tuua,» märkis peatreener.

Eesti pääses vaheajale 2:1 eduseisus, sest pärast penaltist sündinud aserite viigiväravat toimetati pall keskringist kõigest 12 sekundiga vastase väravasse. Mattias Käit mängis tagasi Karol Metsale, kes möödus ühest vastasest ja söötis paremal äärel oodanud Ioan Yakovlevile. Ääreründaja pikk pall karistusalasse leidis Rocco Robert Sheini, kes kõksas selle peaga värava ette, kust Vlasi Sinjavski lõi 2:1.

Henn kinnitas, et sisuliselt oli tegu standardolukorraga, sest palli keskringist lahtimängimiseks oli säärane lahendus välja töötatud ja paika pandud. «Õnnestus paremini kui paberil või treeningul,» muheles Henn.

Eesti jätkab Rahvuste liiga mänge esmaspäeval, kui kell 21.45 võõrustatakse A. Le Coq Arenal Rootsit.