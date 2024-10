Üks Eesti koondise sangar tõmmati dopinguproovi, teisel polnud pinget ning kolmas järgis vanarahva tarkust

Näib, et sooritus kergitas dopinguküttide kulme. «Mind tõmmati kohe kontrolli,» naerab 26-aastane ääreründaja ajakirjanikele. «Ootasin oma esimest väravat väga pikalt. Kogu mu pere on uhke. Võtsin nelja aasta eest Eesti passi, olen ülimalt õnnelik. Üleüldse see oli esimene koondisemäng, mil kuulusin algkoosseisu. Aitäh Henri Anierile, et ta mulle söötis.»