Euroopa meistri juhendaja on marus: minu eelkäijaga nii ei käitutuks

Kui EMi eel võis säärast erinevust veel aktsepteerida – siis oli de la Fuentel ette näidata ju ainult saavutused noortekoondistega –, siis nüüd on olukord teistsugune ning juhendaja leiabki, et selmet aktiveerida lihtsalt tema esialgse 2+2 kontrahti teine osa, väärinuks ta uut lepingut ja palgatõusu.

«Säärane olukord pole normaalne ning ma pole sugugi kindel, kas samasugune asi juhtunuks ka Luis Enriquega. Minu jaoks on kõik tingimused jätkuvalt samasugused kui ma tulin U21 koondise eesotsas. Leian, et asi olnuks ausam, kui me sõlminuks uue lepingu, sest mulle on tegelikult pakkumisi tehtud ju mujaltki,» põrutas de le Fuente usutluses Cadena SERile.