Hyundai seisab omamoodi küna ees: aga see on hea probleem, mida omada

Kuigi Lõuna-Korea autotootja on kahel puhul, nii 2019. kui ka 2020. aastal saanud rõõmustada meeskondliku MM-tiitli üle, pole nad kunagi saanud võidušampust pritsida «selle õige» ehk sõitjate tiitli puhul.

Tänavu on neil selleks aga võimalus, sest MM-sarja üldliider Thierry Neuville edestab kaks etappi enne hooaja lõppu – ehk olukorras, kus laual on veel maksimaalselt 60 punkti – lähimat rivaali 29 silmaga. Vähe sellest: tolleks jälitajaks on pealekauba veel tiimikaaslane Ott Tänak.

Meeskondlikus arvestuses, tõsi, on olukord pingelisem. Seal on Hyundai edu igirivaal Toyota ees kõigest 17 punkti. Olgu siinkohal öelnud, et ühelt rallilt on võistkondadel võimalik maksimaalselt teenida 55 punkti.

WRC-sarja punktitabel (11/13): 1. Thierry Neuville (Hyundai) 207 2. Ott Tänak (Hyundai) 178 3. Sébastien Ogier (Toyota) 166 4. Elfyn Evans (Toyota) 161 5. Adrien Fourmaux (M-Sport) 140 6. Kalle Rovanperä (Toyota) 114 7. Takamoto Katsuta (Toyota) 80 8. Dani Sordo (Hyundai) 44 9. Sami Pajari (Toyota) 41 10. Esapekka Lappi (Hyundai) 33 Võistkondlik arvestus: 1. Hyundai 482 2. Toyota 465 3. M-Sport 245

Ette vuristatud punktiseisudest tulenevalt on eelseisev Kesk-Euroopa ralli erakordselt pingeline ja otsustav. «Me teame, et nüüd on see hetk! Meil tuleb teenida punkte, see on meie peamine eesmärk,» sõnas Hyundai tehniline direktor Francois-Xavier Demaison usutluses DirtFishile.