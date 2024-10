Koondise eest debüteerinud 14-aastast väravavahti ootab ees helge tulevik

Noor väravavaht jooksis rahvuskoondise eest väljakule Põhja- ja Kesk-Ameerika konföderatsiooni (CONCACAF-i) Rahvuste Liiga mängus Anguilla vastu, viimaste esiväravavaht oli seevastu 41-aastane. Harvey debüüt kõige paremini ei läinud, sest pidi oma võrgust kaks palli välja noppima ning tunnistama vastaste paremust. Revanš on Turks ja Caicose saartel võimalik võtta juba pühapäeval, kuid need kaks meeskonda uuesti kohtuvad.

«Pärast debüüti ma nutsin, sest minu esimeses mängus me kaotasime. Treener helistas mulle samal õhtul ja lohutas. Siis see jõudis mulle kohale, et ma esindasin oma riiki rahvusvahelisel areenil vaid 14-aastasena. Nüüd valmistun järgmiseks mänguks ja tõestan inimestele, et ma suudan tipptasemel mängida,» ütles Harvey BBC-le.

Harvey ise on suur Liverpooli fänn. «Ma arvan, et tal on olemas need oskused, mis on vaja Inglismaa kõrgliigas mängimiseks,» sõnas rahvuskoondise treener Lawrence.