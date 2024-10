Võru näitas lätlaste vastu võimu. Peatreener: olime valmis palju tummisemaks Riiaks

Kollo rääkis pärast matši, et lõunanaabrid polnud päris mängus kohal. «Eelnevalt peatreeneriga arustasime, kuidas mängule peale minna, siis tähtis märksõna oli enesekindlus. See mäng oli vaja kolme punktiga võita ja ehitada selle pealt enesekindlust,» sõnas ta mängujärgsel pressikonverentsil, mis postitati sotsiaalmeediasse.

Võru peatreener Oliver Lüütsepp: «Ma ei taha ära võtta poistelt mitte midagi, teenitud kolm punkti. Aga ma näen nii palju kohti, kus me saaksime mängida paremini. Selle vastase vastu ja nende konditsioonis, meie olime valmis palju tummisemaks Riiaks. See, kuidas me mängisime nendega hooaja eel, siis oli natukene rohkem hirmu nahas kui see, mis täna valja kukkus. Algus oli väga hea. Mängu jooksul oli fookuse hoidmine põhiteema.»