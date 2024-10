Värske EOK president Kersti Kaljulaid kiitis hiljuti Donald Trumpi

Kaljulaid andis hiljuti Washingtoni Eesti saatkonnas usutluse USA suurimale uudistekanalile Fox News, jutuajamine avaldati nädala alguses.

«On vabadust armastav maailm. Ja siis on teised – uus kurjuse telg – Hiina, Iraan, Põhja-Korea, Venemaa. Seda koalitsiooni juhib Hiina. Ukraina vaprus pakub meile võimalust saada selles vastasseisus esimene võit, ja me ei tohiks seda käest lasta,» ütles Kaljulaid alustuseks.

Ta märkis, et vabadusearmastuse hind on suhteliselt väike. «On väga tähtis mõista, et ukrainlased surevad, kuid meie, Lääs, pole kulutanud ligilähedaseltki nii palju raha, kui tavatingimustes oleks vaja sõja võitmiseks. Kulutame 0,1 protsenti SKTst. Otse öeldes: kui kulutaksime 0,5 protsenti, siis Ukraina võidaks, ning see oleks ajaloos esimene kord, kui suurt konflikti oleks võimalik võita nii väikeste ressurssidega.»

Kaljulaid käis USAs vahetult pärast Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskõid, kes nõudis temna riigile antava abi suurendamist. Kaljulaid ütles, et ta toetab Zelenskõi soovi kaotada piirangud kaugmaarakettide ATACMS kasutamisele.

«Putin ei mängi vana külma sõja mängu, kus üks pool eskaleeris olukorda, siis tegi teine sama, seejärel istuti maha ja läbirääkimistega rahuneti maha. Putini režiim on terroristlik režiim.

Seda ei saa ühegi reegliga kinni hoida. Kõik sillad on põletatud. Kui nad otsustavad, et asi on eskaleerimist väärt, teevad nad seda niikuinii. Meie ei tohi lasta ennast sellest hirmutada,» selgitas Kaljulaid.