Gerd Kanter: rääkigem selgeks, miks meil ühiskonnana sporti vaja läheb

«Enne, kui üldse räägime medalitest ja spordiharrastajate kasvu tõusust, siis pigem võiks ära defineerida, miks meil sporti ühiskonnana vaja on. Surve vabaaja veetmise alternatiivsetele viisidele kasvab, siin oleks väga selgelt ühiskondlikku kokkuleppet vaja, et millist rolli sport täidab. Sport on ainus tegevus, mis inimest füüsiliselt arendab ja võiksime kokku leppida, et sport on number üks vaba aja veetmise viis,» rõhutas Kanter.