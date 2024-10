NATO sõjaväesportlased osalevad venelastega ühistel võistlustel, Saksamaal tekkis suur skandaal

Asi on välja jõudnud Saksamaa kaitseministeeriumi tasandile ning too keelas oma sõduritel ja ohvitseridel osalemast võistlustel, kus osalevad Venemaa esindajad. Teema ise on aga veelgi laiem.

On enam kui kurbirooniline, et rahvusvaheline sõjaväespordiliit (CISM) on maailmas üks väheseid organisatsioone, kes pole Venemaa suhtes rakendanud mingeid sanktsioone! Venemaa sõjaväelased osalevad neil võistlustel oma lipu all ning osalevad ametlikel üritustel oma riigi sõjaväevormis!

Saksamaa ajaleht Bild avaldas tänavu veebruaris Bangladeshis peetud võistlusel tehtud foto, kus CISMi egiidi all peetud võistlusel poseerisid kõrvuti Bundeswehri sportlastega ka nende venelastest konkurendid. Autasustamistseremoonial poseeris koos kaheksa venelast ja seitse sakslast, sealhulgas Saksamaa delegatsiooni alampolkovnikust juht!

Bild teavitas ka maikuus Tansaanias CISMi peaassambleel, samuti Serbias juunis CISMi korvpallimeistrivõistlustel tehtud vastuvõetamatutest piltidest. Näiteks peaassambleel poseeris Saksamaa armee polkovnik, CISMi kõrge juht Dirk Schwede koos mitme venelasest kolleegiga.

On mõistetav, et niisugused pildid ajavad NATO riikide poliitikutel harja punaseks. CISMi võistlustele on juba varem kuulutanud boikoti Holland, Leedu ja Läti, nüüd võib sama oodata Saksamaalt.

Saksamaa kaitseministeeriumi hübriidohu esindaja teatas, et on vastuvõetamatu, et Saksamaa ja teised riigid käituvad Ukraina sõja kolmandal aastal samamoodi nagu rahuajal.