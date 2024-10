Rootsi peatreener avaldas esimesed mängijad, kes Eesti vastu platsile jooksevad

Rootsi koondise keskkaitsja Isak Hien märkis, et Eestil on head ning tugevad ründajad, kelle vastu ta ka Stockholmis mängis: «Peame tiimina hästi kaitsma ja ees ootab väga raske lahing. Nüüd mängib Eesti kodupubliku ees, mis tähendab teistsugust õhkkonda. Peame oma kodus peetud kohtumise ära unustama ja andma endast 100 protsenti.»

Eestisse kohale sõitnud Rootsi ajakirjanikud küsisid Tomassonilt, miks viimane pole pressikonverentsile võtnud kaasa staarmängijaid Dejan Kulusevskit või Viktor Gyökerest. «Ma rääkisin paar kuud tagasi, et meil on rohkem liiderid vaja tiimi. Väga tähtis on vastutuse võtmine, mida Isak on teinud,» viitas Rootsi juhendaja pressikonverentsil tema kõrval istunud Hienile.