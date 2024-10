WRCs unustatud rallitähe valitsusaeg EM-sarjas jätkus

Be part of the 2024 ERC champions' celebration 🥳 #FIAERC | #RallySilesia 🇵🇱 pic.twitter.com/u5xhQXcnCZ

Ühtlasi ütles kogenud sõitja, et see võis jääda tema viimaseks EM-ralliks. «Võtan päeva korraga. Aga kui see tõesti nii on, siis tänan südamest kõiki, kes teiselt poolt maailma meid toetasid. Tänan kõiki koduseid, kommentaatoreid ja ülekannetega seotud inimesi. Nüüd hakkame nautima.»