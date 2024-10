Valitsev Eesti meister on kodust hooaega alustanud kolme kaotusega

See on Tartule esimene kaotus tänavusel hoojala Cronimeti liigas. Esimest kaks matši võeti 3:0 võit nii Selver x TalTechi kui ka Võru Barruse üle.

Cronimet liiga liider on pärast nädalavahetust Jekabpilsi Luši, kes on võitnud kaks ja pole kaotanud ühtegi kohtumist. Bigbank on kahe võidu ja ühe kaotusega teine ning Robežsardse samuti kahe võidu ja ühe kaotusega kolmas. Daugavpils on kahe võiduga neljas, ühe võiduga Võru Barrus VK viies ja ühe punktiga Pärnu VK kuues.