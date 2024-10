Soomet šokeeris Robert Rooba endise tiimikaaslase jõhker tapmine, mõrvariks 37 aastat vanem elukaaslane

Aasta hiljem avalikustas Puhakka, et on gei. Ajalehe Ilta-Sanomat teatel oli Puhakka esimene meessoost Soome jäähokimängija, kes oma homoseksuaalsusest avalikult rääkis. «Pean teda üheks kõige julgemaks inimeseks, sest ta söandas nii suure teemaga avalikkuse ette tulla. See tegi ta enda olemise lihtsamaks,» sõnas Puhakka endine meeskonnakaaslane Eetu Koivistoinen täna ajalehele.