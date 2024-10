Kuidas tuleb Neuville sel nädalal ralli maailmameistriks?

Neuville on MM-sarja juhtinud alates avaetapist ning kui sõita jääb kaks etappi on tema edu lähima jälitaja, tiimikaaslase Ott Tänaku eest 29 punkti. Kaheksakordne maailmameister Sébastien Ogier (Toyota) kaotab Neuville’ile 41 punkti.

Kahe etapiga on maksimaalselt võimalik koguda 60 punkti. Et Neuville saaks juba sel pühapäeval käed võidukalt taevapoole tõsta ja sõitjate MM-tiitlit võitmist tähistama hakata, tuleb tal lähimat konkurenti edestada 31 punktiga.

Kui Neuville peaks imekombel võtma n-ö jackpot'i ehk 30 punkti, mida on tänavu suutnud ainsana vaid ta ise avaetapil Monte Carlos, siis on belglasel MM-tiitel taskus. Kui ta on aga liider laupäeva õhtul (18 punkti) ja võidab ka pühapäevase arvestuse (7 punkti), siis tuleks näiteks Tänakul olla pidevalt tema kannul (15+6 punkti), võtta viis punkti punktikatselt ja loota, et belglane jääb seal nullile.