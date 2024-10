VIDEO Olümpiavõitja avalikustas valusa prohmaka

Viimastel aastatel on suusatajate seas populaarsust kogunud jooksutrenažöörile sarnanev riistapuu, kus on võimalik jooksmise asemel suusataja rullikutel. Seal saab sättida erinevaid programme ning ju proovis Diggins mõnda kiiremat režiimi, kui juhtuski apsakas.

Tegelikult oli tal õnne, et kukkumisel polnud raskemaid tagajärgi. «Samuti kinnitan, et mu nägu jäi lindist vaid mõne sentimeetri kaugusele, nii et meil on kõik hästi! Seetõttu on meil trenažööri tagasi pehmendus ja varsti saame ka rakmed. Paaristõugete trenn kuni kukkumiseni oli aga tõeline maiuspala,» lisas Diggins.