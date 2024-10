Politsei uurib vägistamist hotellis, kus Mbappé Stockholmis peatus

Prokuratuur ja Stockholmi politsei keelduvad sel teemal ametlikke kommentaare jagamast. «Ma ei saa kinnitada ega ümber lükata, et midagi sellist toimub,» ütles politsei pressiesindaja Carina Skagerlind.

25-aastane Mbappé on praegu vigastatud ning ei osale Reali mängudes. Prantsusmaa koondise alustala näol on tegemist jalgpalli absoluutse superstaariga. Tema visiit Stockholmi pidi jääma saladuseks, kuid selle päevavalgele tulek on pälvinud karmi kriitikat kodumaal, sest samal ajal mängis Prantsusmaa koondis Rahvuste liiga mänge.