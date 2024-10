Enne mängu

Bigbank on Cronimeti liigas teisel kohal, pühapäeval saadi kahe võidu kõrvale esimene kaotus. Peatreener Alar Rikberg on viimased nädalad treeninud just euromängudele mõeldes, ent viimatine kaotus Riia meeskonna vastu teeb talle tuska. «Tundub, et mängijad olid mõtetega juba euromängudel ja jutt Riia ohtlikkusest ei jõudnud kohale ning võitluseks poldud valmis. Kui avageim tuli üsna lihtsalt meile, siis mõeldi, et tulebki kuidagi niisama. Ka tehtud vahetused olid tingitud sellest, et mängijad ei saanud oma ülesannetega hakkama,» sõnab juhendaja volley.ee veebilehel.

«Ukraina klubi on väga korraliku tasemega, neil on serblasest sidemängija ja ülejäänud ukrainlased, kelle seas on nii koondise tasemel mehi kui rahvusvahelisel tasemel mehi. Kui mõelda, kuidas asjad olid enne Riia kohtumist, siis oleksin öelnud, et Ukraina klubi on kerge favoriit. Vaadates aga meie eilset mängu, siis on ikkagi vaja imesid korraldama hakata. Aga kindlasti läheme me võitlusse, lihtsalt juurde on vaja panna igalt poolt. Peame teistmoodi riskeerivalt mängima ja lootma õnnestumise peale. Samas vaadates ka trenne ja oma meeskonda, siis see üks kaotus koduliigas katastroofi ka ei tekita ühe päevaga ja loodetavasti oli see lihtsalt tööõnnetus,» loodab Rikberg.