Rootslastega maadelnud Alex Matthias Tamm: kiirust oli, kavalusest jäi puudu

objektiivselt võib väita, et nüüd said eestlased paremini hakkama. Kui Stockholmis oldi avavilest peale rongi all, siis Tallinnas sooritati esimene pealelöök juba avaminutil, teeniti mitu standardolukorda ning sunniti vastast pidevalt eksima. "Tegelikult esimese 20 minuti jooksul – ma ei taha nüüd olla äratõusnud – oli meie värav lähemal kui nende oma, aga kahjuks läks nii, nagu läks,» räägib 23-aastane pallur.