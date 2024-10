Zirk paastus eduka olümpia järel basseinist: veetsin aega perega ja nautisin Eesti suve

Peale olümpiamänge endale kuuajalise puhkuse lubanud Zirkil on seljataga juba hooaja esimene treeninglaager Türgis ning ta on valmis võistlusradadele naasma, seisab pressiteates.

Unustamatu kogemus Pariisi olümpiamängudelt

Siiski märgib Zirk, et olümpiamängude ajal ta ei hoomanud, kui korda inimestele tema ujumine läks, vaid see teadmine tuli hiljem.

«Kui seisad poe järjekorras ja inimesed tulevad ütlevad, et me vaatasime perega sinu ujumist ja elasime kaasa, siis need on hetked, mida ma kindlasti ei võta iseenesest mõistetavalt,» sõnas ta.