24-aastane Eesti-Läti liiga korvpallur lõpetas päeva pealt karjääri: elame ainult Jeesus Kristusele

«Tean, et ma ei pea kellelegi end õigustama, aga tahan kõigile selgeks teha, et mu elu on imeline. Olen väga tänulik Jeesus Kristusele, kes hoiab mind elus. Tean, et minu sõnad šokeerivad 99 protsenti postituse lugejaist, aga elus tuleb teha enda jaoks kõige paremaid otsuseid ja õigel teel, Jumala sõna järgides käia. Elame vaid TALLE ja peaksime kõik tema mõtete järgi talitama, sõnumit levitama ja aitama eksinud õigele teele,» kirjutas Norman.