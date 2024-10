Eesti kurlinguäss sai MK-etapil vigastada. Millised on ala suuremad ohukohad?

«Harjamise käigus rakendub päris suur jõud ja eks neid vigastusi tippmängijate seas siiski teinekord on. Üldiselt suuremad ohud on kurlingus seotud paljude korduvate liigutustega, eriti harjamisel, kus keharaskus on peamiselt kindlate lihasgruppide peal. Lisaks on paljudes võistluskeskustes päris jahe õhk, mis ei aita kaasa. Aga see oleneb ka mängu nn tempost,» selgitas Lill.