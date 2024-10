Euroopasse kibelevad iraanlased jooksevad Soomele tormi

Soome ringhääling Yle vahendab, et umbes 80 taotlejast olid 50 iraanlased. Iraan kuulub maailma tugevaimate maadlusriikide hulka: tänavu olümpial said nad Kreeka-Rooma ja vabamaadluses kokku kaks kulda, neli hõbedat ja kaks pronksi.

Ringhäälingule intervjuu andnud põhjanaabrite maadlusliidu president Pekka Paavola arvas, et kõigil taotlejatel ei pruugi olla palavat kirge Soome maadluse arendamise vastu. «Iraan on suur maadlusriik, kus on väga palju häid treenereid. Loomulikult ei saa ma nende kandideerimise motiive kindlalt hinnata, kuid võib-olla meelitab mõnda taotlejat juurdepääs Schengeni alale,» lausus Paavola, kelle sõnul äratasid iraanlaste taotlused tähelepanu ka seetõttu, et need olid koostatud farsi ja araabia keeles.