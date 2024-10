Rootsi laskesuusaäss sai dopinguproovi andes veremürgistuse

Juba paari nädala pärast antakse Soomes laskesuusahooajale avapauk. Mullu MMil esimese individuaalse poodiumikoha saanud Nelinil on hiljuti läinud ettevalmistus hästi, kuid kevad polnud nii lilleline. «See algas üsna halvasti. Mul oli kevadel dopingukontrollist tingitud veremürgitus. See on pigem ebaõnn, mida ei tohiks lasta juhtuda,» ütles ta.

Nelin andis haiglas dopingu jaoks vereproovi. Paar päeva hiljem sai ta aru, et midagi on korrast ära, sest käe veresooned olid muutunud mustaks.

Veremürgistus on keha äärmuslik reaktsioon infektsioonile, mille tekitaja on tavaliselt bakter, viirus või seen, mis on tunginud inimese organismi ning seal elu tegevuseks soodsa keskkonna leidnud. Inimese organismile see aga ei sobi ning seetõttu tekib kehas vastureaktsioon.

Allikas: ravijuhend.ee