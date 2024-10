Suusaliit otsustas, et neil polegi presidenti vaja

Suusaliit on olnud presidendita juba üle nelja aasta – pärast Andreas Laane ametist lahkumist 2020. aasta mais on liidu tööd eest vedanud juhatus ja tegevjuht. Sellele etapile pandi täna punkt.

Vastavalt Eesti Suusaliidu uuele põhikirjale on juhatus üheliikmeline ja sinna kuulub suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll, kes tegeleb liidu igapäevase töö ja esindamisega. «Pärast otsinguaastaid jõudsime selgusele, et presidendi leidmise asemel peame uuendama senist juhtimismudelit, muutes selle selgeks ja läbipaistvaks,» ütles Koll pressiteate vahendusel.

«Uus juhtimismudel on oluline nii sportlastele, harrastajatele kui ka fännidele, kindlustades, et kõigi alade hääl on suusaliidus võrdväärselt esindatud. Alakomitee esimehe vahetumisel vahetub ka nõukogu liige,» lisas Koll.