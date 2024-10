Jaapani tiimis võistlema hakkav Taaramäe: tahtsin midagi uut kogeda

Eesti profirattur on juba pikka aega mõelnud Kaug-Idas võistlemise peale. Juulis sõlmis ta lepingu, mis muutis selle idee reaalsuseks.

«Ma tahtsin midagi uut kogeda. Kunagi võistlesin Jaapanis ja see jättis väga positiivse mulje. Nii palju fänne oli tee ääres. Ma nägin isegi Eesti lippe ning minu fotosid. Sealsed poolehoidjad on väga tulihingelised. Olen aastate jooksul saanud palju kirju Jaapani fännidelt,» sõnas Jaapani inimestest ning elustiilist pahviks löödud eestlane, kes asus omale meeskonda otsima.

Enim avaldas talle muljet just Kinani võistkond. Taaramäed ei julgustanud allkirjastama mitte ainult tiimi minevik, vaid talle meeldisid ka inimesed, kes seal praegu töötavad.

Taaramäe on pea kaks kümnendit võistelnud kõrgeimal tasemel, kuid pole siiski kaotanud oma armastust selle spordiala vastu. Võistluspäevade arvu märkimisväärne vähenemine on teinud lihtsamaks ka selle, et tippspordiga jätkamise idee elukaaslasele maha müüa.