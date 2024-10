Küsimus «väikesest» auhinnarahast jaotab läänenaabrite tippsuusatajad kahte leeri

Alates 2021. aastast on need olnud samad: 50 000 krooni (4400 eurot) võidu, 30 000 (2644) teise koha ja 20 000 (1763) kolmanda koha eest. Ka sel talvel jäävad summad samaks.

«Me teeme sporti, kus on raske rahaliselt toime tulla. Ma ei jaksa enam nii palju energiat sellesse panna. Mind lihtsalt ärritab selle peale mõtlemine. Minu jaoks on parem suunata see energia hoopis treeningutesse,» ütles Rootsi väljaandele Expressen Calle Halfvarsson, kes ei jõudnud eelmisel hooajal kordagi MK-etapil poodiumile.

Mõned koondise liikmed on teistsugusel seisukohal. «Need, kes on poodiumil, saavad nii palju teisi boonuseid rahvusvaheliselt suusaliidult ja kõigilt teistelt. Ma ei näe selles praeguses summas midagi imelikku,» ütles Moa Ilar.

Eelmisel talvel 16 korda MK-etapil pjedestaalile jõudnud Linn Svahn on samal arvamusel. «Minu jaoks on olulisem, et saame paariks nädalaks Itaaliasse laagrisse minna ning üldse, et saame otsustada, kuhu läheme. Tegelikult maksab auhinnaraha ikkagi rahvusvaheline suusaliit. Lisaks sellele saavad riigilt preemia inimesed, kellel on niigi palju raha,» ütles ta.