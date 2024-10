Pärnu Sadama eurosarja vastane saabus Eestisse pagasita. Mis siis saab, kui see jääbki tulemata?

Vastasmeeskonnale lennujaama vastu läinud Pärnu Sadama tegevjuht Johan Kärp ütles, et Oradea meeskond ootas pagasit üle tunni aja. «Kui nad lõpuks pagasialast välja, ootesaali tulid, selgus, et kogu nende pagas, 19 kohvrit oli jäänud Varssavisse. Nende esimene lend oli hilinenud ning seetõttu ei jõudnud pagas Tallinna-lennule,» rääkis Kärp Postimehele.

Mida see tähendaks, kui pagas ei jõuakski kohale? Kärbi sõnul ei jää euromäng mingil juhul ära. «Rääkisin olukorrast mängu komissari, lätlase Juris Kokainisega. Ta ütles, et äärmisel juhul annab Pärnu oma euromängude vormi, mida me ses mängus ei kasuta, vastastele. Meie mängime kodus valge vormiga, vastane saaks siis musta. Aga usutavasti selleni asi ei lähe,» ütles Kärp.