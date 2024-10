Euroliiga: Žalgiris ja Baskonia olid võidukad, tiitlikaitsja sai üllatuskaotuse

Baskonia tegi selja prügiseks Madridi Realil, alistades Hispaania tippklubi 76:72. Eelmisel nädalal said Real koduliigas kaotuse teise Eesti koondislase, Kristian Kullamäe leivaisalt Bilbaolt.

Vigastusest taastuv Raieste Baskonia koosseisu ei kuulunud. Baskonia kõige resultatiivsem oli Markus Howard 15 punktiga, Chima Moneke viskas 14 punkti ja noppis viis lauapalli. Tegemist oli Baskonia teise võiduga Euroliigas ühe kaotuse kõrval, Real on saanud ühe võidu ja kaks kaotust.

Lõpuks suutis Žalgiris siiski võita 71:68, sai Euroliigas teise võidu ja on viiendal kohal. Bologna on saanud kolm kaotust ja on viimasel kohal. Žalgirise parim oli Dovydas Giedraitis 15 punktiga.