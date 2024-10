Ralliportaal: Hyundai loodab Tänakult poodiumikohta, kuid mitte sel moel kui mullu

Tänak lootis tugevamaid tulemusi kruusarallidel, kuid ka need lootused ei osutunud tõeks. «Kui Poola ja Some välja jätta, on Tänak alates mais sõidetud Portugali rallist olnud igal etapil esikolmikus. Kuid Neuville'i püüdmine sõitjate MM-tiitli arvestuses on ikka keeruline meeskond loodab, et tema järjekordne poodiumikoht ja tugevad punktid aitaksid tõrjuda Toyota rünnakuid meeskondlikus arvestuses. Toyota meistriklass Tšiilis kahandas Hyundai edu punktitabelis 35 punkti pealt vaid 17-le,» kirjutatakse DirtFishis.