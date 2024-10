Postimehe rallisaade «Parc Fermé» heitis kiire pilgu tagasi nädalavahetusel toimunud Saaremaa rallile, kuid keskendus rohkem Kesk-Euroopa MM-rallile, kus Thierry Neuville võib lõpetada aastaid kestnud igavese teise staatuse. Kas belglane peab pinge all vastu? Lisaks mõlgutame mõtteid WRC-sarja tuleviku üle, mille osas on antud uusi vihjeid, kuid helgema tuleviku jaoks kasutusele võetavad abinõud tunduvad jätkuvalt segased. Stuudios on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas. Head kuulamist!