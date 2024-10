Eesti korvpalli üks suuremaid talente liitub ilmselt Kalev/Cramoga

19-aastane ja 198 cm pikkune tagamängija Vaaks tänas Viimsit seal veedetud aja eest ning kinnitas, et on noormängijatele rõhku pannud klubis saanud kõvasti areneda. «Eraldi tahaks välja tuua treenereid Valdo Lipsu ning Asko Meinerit, kes on olnud minu arengus asendamatud. Tänu Viimsile on mul nüüd tekkinud võimalus teha enda karjääris samm edasi ning pärast pikka mõtlemist tunnen, et olen valmis järgmiseks väljakutseks. See ei ole kindlasti head aega ning varsti juba saalis kohtume. Aitäh Viimsi!» teatas Vaaks Viimsi pressiteate vahendusel.

Praegu pole ametlikult kinnitatud, millise klubiga Vaaks liitub. Postimehe andmetel on Vaaksi vastu suurt huvi tundmas Kalev/Cramo. Väidetavalt pole lepingut veel allkirjastatud, kuid ilmselt saab see teoks veel sel nädalal.

Kalev/Cramo mängib täna FIBA Europe Cupi kohtumise Bulgaarias, kui jahib eurohooaja teist võitu Samokovi Rilski Sportisti vastu. Cramo otsib iseenesest täiendust just tagamängijate osakonnas, sest suurte ootustega meeskonda toodud Arik Smith käis käeoperatsioonil ning vajab taastumiseks mitu kuud.

Vaaks käis Viimsi ridades sel hooaja väljakul kolmes Kaamose karikavõistluste sarja mängus ja ühes Eesti-Läti korvpalliliiga kohtumises. Karikavõistlustel teenis Vaaks keskmiselt 29 minutit mänguaega ja viskas selle ajaga keskmiselt 19 punkti ning andis 2,3 korvisöötu. Ainsas Eesti-Läti liiga mängus Viimsi eest viibis Stefan väljakul pea 27 minutit, viskas 13 punkti ja sai kuus lauapalli.

Viimsi meeskonna peatreener Valdo Lips vihjas pressiteates, et Vaaksi karjäär jätkub Eestis, sest ta läheb edasi konkurendi juurde. «Kuid isiklikus plaanis on meil Stefani üle hea meel, et suurem võistkond oli temast huvitatud ja väljaostu teostas. Meie klubi ja meeskonna üheks oluliseks eesmärgiks, lisaks meeskondlikule kohale, on arendada mängijaid, et neil oleks võimalus oma karjääris samm edasi teha.

Kui eelmise hooaja alguses laiem korvpalliüldsus ei teadnud Stefan Vaaksist pea midagi, siis nüüd on tema üks peamisi koduse liiga kuumimaid nimesid, kellest räägitakse. Võtame Stefani uut lepingut kiitusena oma tööle ja oleme tänulikud, et Stefan meie klubi liige on olnud ja meiega koostööd teinud,» rääkis Lips.