RAHVUSTE LIIGA Kes võitleb tiitli, kes ellujäämise nimel?

Hispaania koondis on üks kahest, kes on koha Rahvuste liiga veerandfinaali juba kindlustanud. Teisipäeval alistati 3:0 Serbia, pildil ühe värava autor Alvaro Morata.

Jalgpalli Rahvuste liiga käimasolev hooajast kaks kolmandikku on mängitud, jäänud on pidada veel kaks mängupäeva novembri keskpaigas. Teeme ülevaate kolme tugevama divisjoni hetkeseisust, kes on juba konkurentsist väljas, kes võitleb võidu või edasipääsu.