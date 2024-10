AIVAR POHLAK Eesti - Rootsi 0:3 ehk kolmest variandist realiseerus keskmine

Teise järeldusena kirjeldaksin viimastes mängudes nähtud probleemi, kus vastaste rünnakute peamine surve tuleb meie parema keskkaitsja Joonas Tamme ja parema äärekaitsja vahelt. Eriti tugevalt paistis see silma septembri alguses mängitud Eesti – Slovakkia kohtumises, kus Tamme kõrval paremal oli Michael Lilander. Tõenäoliselt on vastased leidnud Tamme parema külje meie kaitseliini haavatavama kohana ning ründavad seda teadlikult.

Probleemi põhjust on mul raske öelda, aga selleks võib olla Joonase alateadlik hoidmine Karol Metsa lähedale, samas ei välista ka, et vastased suudavad teda pidada läbi ründajate positsioonivaliku teadlikult rohkem kesktsoonis, et tekitada ründamiseks sobiv koridor – tänapäeva mänguanalüüs on sedavõrd detailne, et mängijate nõrgad kohad leitakse üles igalt poolt ja neid parimaks kasutamiseks tehakse konkreetne ning sageli mitmekihiline plaan.