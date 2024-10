AMETLIK Inglismaa koondis sai endale kolmandat korda välistreeneri

«Olen väga uhke, et mulle anti au Inglismaa koondist juhtida. Olen siin riigis mänguga pikka aega isiklikku sidet tundnud ja see on andnud mulle palju uskumatuid hetki. Võimalus esindada Inglismaad on tohutu privileeg ning võimalus töötada selle erilise ja andeka mängijate seltskonnaga on väga põnev,» ütles Tuchel pressiteates.