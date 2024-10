Mbappé leer väitis kaks päeva tagasi, et nad pole teadlikud Stockholmis jalgpalluri vastu esitatud vägistamissüüdistusest. RMC Spordi andmetel on nüüdseks kinnitatud, et just Prantsusmaa rahvuskoondise kapten on kaebuse sihtmärgiks.

Alguses kirjutas juhtunust Rootsi meedia. Expressen vahendas, et Mbappé viibis eelmisel nädalal Stockholmis 48 tundi ja pidutses neljapäeval Östermalmil. Kaks päeva hiljem laekus politseisse teade vägistamisest eksklusiivses Banki hotellis, kus jalgpallitäht ööbis. TV4-le edastatud info kohaselt teatas ohver, et võika kuriteo pani toime just Mbappé.

Prantsuse vutitäht kirjutas seejärel sotsiaalmeediasse, et see on võltsuudis. Vaid sellega ta ei piirdunud. «See muutub nii etteaimatavaks, kui see juhtub päev enne istungit, justkui juhuslikult,» kirjutas ta ning pidas silmas eesootavat kohtuasja tema ja endise tööandja PSG vahel. Mbappé süüdistab Prantsusmaa suurklubi saamata jäänud palgas ja boonustes. Vaidlus on jõudnud kohtusse, kus teisipäeval toimub esimene istung jalgpalliässa ja suurklubi vahel.

Mbappé advokaat Me Marie-Alix Canu-Bernard ütles Prantsuse BFMTV-le, et vutimees oli šokeeritud teatest, et teda kahtlustatakse vägistamises. «Ma saan öelda nii palju, et tal pole midagi varjata,» sõnas Canu-Bernard telekanalile.

Vutitäht on selgelt süüdistusest mõjutatud. «Ta ei suuda ette kujutada, et tema vastu on see esitatud. Tal ei ole mitte millegi pärast ennast süüdi tunda,» lausus advokaat, kelle sõnul on välistatud, et tema klient oleks käitunud taunitavalt. Muu hulgas viitas ta hotelli turvakaameratele, mis suudavad tema sõnul näidata, mis juhtus või ei juhtunud.

RMC kirjutas, et kõigepealt peavad politsei ja juhtumi eest vastutav prokurör otsima vihjeid või konkreetseid tõendeid 10. oktoobri sündmuste kohta Stockholmi kesklinnas. Ilma piisavate tõenditeta võidakse uurimine lõpetada.