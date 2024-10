Rovanperä salaplaan tuli päevavalgele

Rallit.fi vahendab, et Rovanperä osaleb novembri lõpus Iirimaal toimuval Killarney ajaloolisel rallil. Koos kaardilugeja Jonne Halttuneniga tullakse starti Põhja-Iirimaa sõitja Jason Blacki Toyota Starletiga. Võistlus leiab aset veidi vähem kui nädal pärast autoralli MM-sarja tänavuse hooaja lõppu.

Veel pole Toyota ega Rovanperä avalikustanud, kas viimane tuleb WRC-hooaja viimasel mõõduvõtul Jaapanis starti. Tänavu on nii Hyundai kui ka Toyota hoidnud MM-sarja etapil osalevate sõitjate nimesid võimalikult kaua saladuse all, et konkurendid ei saaks infot.

Nüüd on Soome ralliässa salajane plaan avalikustatud. Oma autot Rovanperäle laenav Black hõikas selle välja DirtFishile antud intervjuus. «Ta tuleb Iirimaale otse WRC-hooaja viimaselt etapilt Jaapanist. Loodame, et saame talle testi korraldada. See oleks hea idee,» ütles Black.

Toyota kärpis Tšiili rallil Hyundai edu tiimide arvestuses pea poole võrra ehk 17 punktile. Tuline võitlus meistritiitli peale võib lõpplahenduse leida alles hooaja viimasel etapil. Seega on igati loogiline, et Jaapani autotootja tiim tahab Rovanperät kodusel MM-rallil kaasata.

Sel nädalavahetusel peetakse hooaja eelviimane etapp Kesk-Euroopas. Toyota Rally1-masinaid hakkavad roolima Elfyn Evans, Sami Pajari, Takamoto Katsuta ning Sébastien Ogier. Hooajale tõmmatakse joon alla novembris Jaapanis.