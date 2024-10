Kergejõustikutähe ja Eesti treeneri teed läksid lahku

Varem Göteborgis elanud ning Ullevi FK klubi esindanud Sagnia kolib 250 kilomeetrit põhja poole Karlstadi, kus liitub Karlstadi IFi võistkonnaga ning hakkab treenima Anders Mölleri käe all.

Miks eestlanna ja rootslanna teed lahku läksid? Sagnia vajas oma ellu muutust. «Ma ei taha olla inimene, kes jääb samasse kohta ja 40 aastat hiljem kahetseb seda. Mina ja Anders Möller oleme aastaid suhelnud ning tundsin, et kui ma peaksin hakkama kellegi teise juhendamisel treenima, siis just temaga,» ütles Aftonbladeti vahendusel Sagnia, kes võitis Klaupi käe all kolm aastat tagasi sise-EMil pronksi.