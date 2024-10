Suusatäht sai lapsepuhkuse ajal suure summa jagu rikkamaks

Neljakordne olümpiavõitja ja 14 MK-etapi esikohta saanud Johaug viskas tunamullu murdmaasuusad nurka. Möödunud aasta mais sündis tema tütar. Lapsepuhkuse ajal norralanna rahakotilukk kinni ei kiilunud. Vastupidi, Norra väljaanne VG kirjutas, et Johaugi vara kasvas eelmisel aastal 62 miljonilt Norra kroonilt 78 miljonile (15,4 miljoni Norra krooni ehk 1,35 miljoni euro võrra).

Johaugi mänedžer Jørn Ernst ütles naljatades, et laste saamine on kasulik. «Tal on erinevad sissetulekuallikad, näiteks sponsorlepingud,» ütles Ernst väljaandele.